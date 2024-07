Pronostico Struga-Slovan Bratislava, Kucka ancora decisivo?

Il primo round di Slovan Bratislava-Struga se lo è aggiudicato il team slovacco: 4-2. Ma che fatica! Il segno 1 infatti non arrivava a quota 1.30 ma per materializzarsi è stato necessario che Kucka decidesse di far valere la sua classe: doppietta tra l'85' e il 90' e doppio vantaggio per lo Slovan. Un bel tesoretto in vista della gara di ritorno.