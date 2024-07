Preliminari Conference League, pronostico e quote di Kups-Una Strassen

Kups difficile da battere in casa, la compagine finlandese nelle precedenti 10 gare disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 8 vittorie e 2 sconfitte. In queste 10 partite la squadra allenata da Jani Honkavaara è riuscita a trovare la via del gol per ben 28 volte.

Finlandesi favoriti

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Kups. Il segno 1 è in lavagna solamente a 1.26 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 3.40. Per i bookmaker la sfida può terminare con almeno tre reti al triplice fischio dell'arbitro, l'Over 2,5 è offerto su Cplay a 1.61, su Sisal a 1.57 e su Planetwin a 1.58. Con il club finlandese che parte con i favori del pronostico si può dunque provare la "combo" 1+Multigol 2-5 che moltiplica una qualsiasi puntata per 1.50.