Bodo Glimt-Odd, un quasi testacoda: ecco quote e pronostico

Come in Allsvenskan anche l'Eliteserien vede protagonista la prima della classe nel match d'apertura del weekend. La 15ª giornata scatta con il quasi testacoda tra il Bodo Glimt, primo con 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e l'Odd, penultimo con 14 punti (3 successi, 5 pareggi e 7 ko). Il divario è netto ma sabato scorso il Bodo ha perso 2-1 in casa dell'ultima della classe, il Sandefjord...