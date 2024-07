Pronostico Sirius-Malmo, la capolista ha qualcosa da farsi perdonare...

La 15ª giornata del massimo campionato svedese è inaugurata dal Malmo . La capolista nel turno scorso ha perso 2-1 in casa della terza della classe, il Mjallby , dunque niente fuga per i biancoblù che adesso hanno 4 punti di vantaggio sul Djurgarden , secondo (una partita in meno rispetto alla capolista).

Malmo, occhio all'esito "ritardatario"

Un piccolo campanello d'allarme per il Malmo, che ha rimediato la seconda sconfitta esterna in campionato dopo quella incassata dall'Elfsborg. Non solo, Botheim e compagni hanno sempre subìto due reti nelle ultime tre trasferte e faranno visita ad un Sirius che nelle ultime 4 gare casalinghe ha conquistato due vittorie e altrettanti pareggi.

Tuttavia, i bookmaker "suggeriscono" il segno 2, che con le due squadre in campo non si vede rispettivamente da 6 e 7 giornate consecutive. La vittoria del Malmo è offerta da Cplay e Better a 1.50, a 1.48 invece da Planetwin.

Curiosità, il Malmo non fa registrare la somma gol 2 dalla seconda giornata di campionato. Si può dunque considerare la combo X2+Multigol 2-4 in lavagna a 1.60.