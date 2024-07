Eliteserien, pronostico Rosenborg-Lillestrom: le quote del match

Il Lillestrom con due punti in più rispetto al Rosenborg naviga in acque leggermente più sicure. L'undici giallonero nelle precedenti 4 gare di campionato ha centrato il successo per ben 3 volte (2-1 Tromso, 2-1 KFUM Oslo e 3-1 Stromsgodset).

Show in arrivo al "Lerkendal Stadion"

Le quote pendono leggermente dalla parte del Rosenborg, il segno 1 paga mediamente 2.05 mentre il "2" al termine del secondo tempo triplica una qualsiasi puntata.

a segnalare che il Lillestrom nelle ultime 7 partite ufficiali ha sempre regalato l'Over 2,5 al novantesimo, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.51, su Snai a 1.50 e su Better a 1.52. Per i bookmaker poi è molto probabile l'esito Goal (a 1.48) al triplice fischio dell'arbitro.