Liga Profesional, pronostico e statistiche di River Plate-Lanus

È un River Plate che non conosce il significato della parola "pareggio" quello che si appresta a ricevere il Lanus. I "Millonarios" vantano 9 punti in classifica frutto di 3 successi e 2 sconfitte fatte registrare nelle prime 5 giornate di campionato. Nel dettaglio la compagine di Buenos Aires ha iniziato la stagione con un doppio 3-0 inflitto in casa prima al Central Cordoba e poi al Belgrano. Il River Plate poi nelle successive 3 gare del torneo ha alternato la sconfitta (in trasferta) alla vittoria (in casa) contro Argentinos Jrs (1-0), Tigre (3-1) e Deportivo Riestra (2-0).