Pronostici e quote Liga Profesional, l'analisi di Defensa y Justicia-Boca Juniors

Inizio di stagione a dir poco altalenante per il Boca Juniors allenato da Diego Martinez. Edinson Cavani e compagni al momento navigano nella parte centrale della classifica con 7 punti, alla sconfitta subita all'esordio sul campo dell'Atletico Tucuman (1-0) hanno fatto seguito la vittoria per 4-2 nella tana del Central Cordoba, il pareggio interno a reti bianche con il Talleres Cordoba (0-0), la sconfitta in trasferta con il Platense (1-0) e il successo casalingo contro il Velez (1-0).