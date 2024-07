Olimpiadi 2024, almeno 12 ori per l'Italia? Le quote

Medagliere Parigi 2024, Usa senza rivali

Scherma e nuoto non portarono medaglie d'oro, la speranza è che a Parigi si possa rimediare con gli interessi a quello "zero". Paltrinieri, Sinner, Tamberi, Diana Bacosi (tiro a volo) e tanti altri: abbiamo i nostri Campionissimi in grado di far suonare l'Inno di Mameli più e più volte. L'Italia supererà la doppia cifra in materia di medaglie d'oro? L'esito Over 11,5 Ori si gioca mediamente a 1.85.

Alcuni operatori offrono il mercato "Testa a testa medagliere Italia-Germania". L'ipotesi che l'Italia conquisti più medaglie rispetto ai tedeschi vale 1.60, l'esito opposto sale a 2.20.

Per quanto concerne il "Medagliere Parigi 2024" di fatto si gioca per il secondo posto. Gli Usa storicamente fanno collezione di podi e si giocano a 1.15 come la nazione che porterà a casa più medaglie. L'unica che può insidiarla è la Cina, offerta a 5, molto più staccata la Francia proposta a 50.