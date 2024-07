Olimpiadi 2024, quanto paga il trionfo dell'Italvolley maschile e femminile

Tra gli sport di squadra più attesi alle Olimpiadi c'è senza dubbio il volley, con l'Italia in corsa per le medaglie sia in ambito maschile che femminile. Inutile nasconderci, si punta al traguardo supremo ovvero l'oro. Ma non sarà facile. Le quote lasciano più di uno spiraglio ai sogni di gloria delle rappresentative guidate da De Giorgi e Velasco.