Europa League, l'Ajax riceve il Vojvodina: pronostico e quote del match

Quote ok per i "Lancieri"

Il Vojvodina soltanto pochi giorni fa ha fatto il suo esordio in campionato battendo per 3-1 in trasferta il Tekstilac Odzaci, un risultato che però non lascia pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'undici serbo.

Le quote di questo incontro infatti sorridono ai "Lancieri", la vittoria dell'Ajax è in lavagna solamente a 1.17 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.80. Da non escludere l'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro, i biancorossi hanno fatto registrare tale esito in 4 delle precedenti 5 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico. La possibilità che questa sfida termini con almeno 3 reti al novantesimo è proposta su Cplay a 1.38 mentre su Goldbet e Better vale 1.40. La "combo" che lega il successo dell'Ajax all'Over 2,5 è offerta mediamente a 1.47.