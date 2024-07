Superliga, pronostico Sonderyjske-Lyngby: quote e statistiche del match

Riflettori puntati sulla seconda giornata del campionato danese. Al "Sydbank Park" di Haderslev si affrontano due squadre che nel match d'esordio sono uscite dal campo a mani vuote. Il Sonderjyske ha perso per 1-0 davanti al pubblico del Silkeborg mentre il Lyngby in casa non è riuscito ad arginare gli attacchi del Copenhagen (2-0).