Premier Division, quote e pronostico di Drogheda-Waterford

Il Waterford con 37 punti conquistati in 24 partite naviga nella parte alta della classifica della Premier Division irlandese. I " Blues " nel corso della 25ª giornata di campionato vanno a caccia di riscatto dopo aver perso per 1-0 sul campo del Galway . Ancora una trasferta per la squadra allenata da Keith Long , questa volta al " Weavers Park " di Drogheda .

Una "combo" al "Weavers Park"

Con il Waterford in campo raramente esce il segno X. Padraig Amond e compagni dall'inizio del torneo hanno pareggiato soltanto in 4 occasioni e nelle precedenti 13 gare di campionato hanno fatto registrare 8 vittorie e 5 sconfitte.

Il Drogheda è ultimo ma davanti al proprio pubblico vanta la bellezza di 3 successi, 5 pareggi e soltanto 3 sconfitte (15 gol fatti e 17 subiti).

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte degli ospiti, il "2" al novantesimo è in lavagna a circa 2.35 mentre il segno 1 è proposto mediamente a 2.60. Il Drogheda in casa prima di centrare l'Under 2,5 contro lo Shamrock Rovers (0-2), il St. Patrick's (0-0) e lo Shelbourne (1-1) veniva da 7 Over 2,5 interni consecutivi. La "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5 è offerta su Cplay e Snai a 1.85 mentre su paga Goldbet a 1.82.