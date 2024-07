Pronostico e quote di Bragantino-Fluminense: analisi e statistiche del match

La Fluminense che si prepara a giocare nella tana del Bragantino è una squadra che, nonostante il penultimo posto in classifica, ha fatto registrare 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 giornate di campionato. La "Tricolor" non può contare sicuramente sull'attacco più prolifico del torneo, con 14 gol realizzati (soltanto 4 in trasferta) ha centrato per ben 11 volte l'Under 2,5 (9 volte in casa).