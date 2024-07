Liga Profesional, pronostico e quote di Barracas Central-Atletico Tucuman

Liga Profesional , al " Claudio Fabian Tapia " va in scena Barracas Central-Atletico Tucuman . I padroni di casa non stanno attraversando un buon momento, soltanto un punto conquistato nelle ultime 5 giornate di campionato.

La formazione ospite invece è reduce da 5 risultati utili consecutivi, l'1-0 ottenuto la scorsa settimana contro l'Instituto ha messo la parola "fine" ad una serie di 4 pareggi di fila (tutti per 1-1 contro Platense, Velez, Defensa y Justicia e Banfield).

Match equilibrato

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.55 mentre il "2" paga mediamente 2.60. Visti i recenti 4 pareggi centrati dall'Atletico Tucuman non si può escludere la "X" al termine di almeno uno dei due tempi di gioco.

L'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena al "Claudio Fabian Tapia" è terminato 2-0 per il Barracas Central. I biancorossi in questa stagione hanno centrato sempre l'Under 2,5 in casa, la possibilità che questo match termini con meno di 2,5 reti al 90' è offerta su Cplay a 1.56, su Goldbet a 1.55 e su Snai a 1.57.