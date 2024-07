Preliminari di Champions League, quote e statistiche di Fenerbahce-Lugano

Buona la prima gara ufficiale di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce . Nel match valido per l'andata del secondo turno preliminare di Champions League la compagine di Istanbul si è imposta sul campo del Lugano per 4-3. Da segnalare la prova di Edin Dzeko , il " Cigno di Sarajevo " si è messo subito in evidenza realizzando una splendida tripletta.

Il Fenerbahce ora è chiamato a chiudere i conti davanti al proprio pubblico, in uno stadio in cui nella passata stagione ha raccolto ben 48 punti in 19 partite di campionato (15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta).

Il Lugano ha fatto registrare due successi nelle prime due giornate di Super League, al "2-1" centrato in casa contro Grasshoppers ha fatto seguito il "2-1" ottenuto in trasferta contro il Basilea.

Gialloblù nettamente favoriti

Le quote pendono dalla parte del Fenerbahce, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.27 mentre la doppia chance X2 che sancirebbe l'eliminazione della compagine svizzera si gioca mediamente a 6.90.

Il Fenerbahce nelle precedenti 5 sfide ufficiali disputate in casa ha sempre segnato un gol nel primo tempo. L'opzione "Team 1 segna in entrambi i tempi di gioco" moltiplica la posta per 1.75. Match da Over 2,5, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.42, su Goldbet a 1.40 e su Snai a 1.43.