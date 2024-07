Preliminari di Champions League: quote e statistiche di TNS-Ferencvaros

Possibile il "bis" del Ferencvaros

Il "bis" dell'undici ungherese è proposto mediamente a 1.35, una quota che sale a fino a 1.80 per l'opzione "2 primo tempo". Il Ferencvaros nel match andato in scena alla "Groupama Arena" di Budapest ha calciato in porta per 7 volte, 3 i gol realizzati al termine dei primi 45 minuti di gioco. In questo incontro la possibilità che il club ungherese riesca a segnare almeno due reti nel primo tempo (Over 1,5 Ospite primo tempo) triplica una qualsiasi puntata.

Ferencvaros a segno da 2 a 4 volte? Il Multigol Ospite 2-4 su Cplay paga 1.43 mentre su Goldbet e Better è in lavagna a 1.55.