Champions League, quote e pronostico di Slovan Bratislava-Celje

Ritorno del secondo turno preliminare di Champions League, al "Tehelné pole" la sfida tra lo Slovan Bratislava e il Celje riparte dall'1-1 dell'andata. Una partita quella andata in scena allo Stadion Z'dezele che ha visto una sola squadra in campo: il Celje con il 55% di possesso palla è riuscita ad andare al tiro per 21 volte ma soltanto 6 di queste hanno chiamato in causa il portiere avversario. Slovan Bratislava bravo e fortunato a mettere in rete l'unico tiro in porta effettuato.