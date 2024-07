Preliminari di Champions League, quote e statistiche di Klaksvik-Malmoe

Malmoe in scioltezza nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League , Klaksvik battuto in casa per 4-1 (3-0 il punteggio al termine del primo tempo) con le reti realizzate da Johnsen (doppietta), Bolin e Rieks .

Alla squadra allenata da Henrik Rydstrom ora basterà amministrare il risultato per passare al turno successivo. Con il Malmoe impegnato in trasferta le occasioni da rete sono all'ordine del giorno, con 35 reti all'attivo la compagine biancoceleste ha fatto registrare l'Over 3,5 in 8 gare su 11 (7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Possibile il "bis" degli svedesi

Per i bookmaker sembra improbabile la rimonta del Klaksvik, il segno 1 è in lavagna a 7.75 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 1.30. La possibilità che il Malmoe regali l'ennesimo Over 2,5 è proposto su Cplay a 1.43, su Snai a 1.45 e su Sisal a 1.47. Più difficile ma decisamente più intrigante l'opzione "Squadra 2 segna in entrambi i tempi di gioco", un esito di scommesso proposto mediamente a 1.80.