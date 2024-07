Caos Macchi, i bookie rimborsano le quote dopo la polemica arbitri

PARIGI - Continua a far discutere l'argento nel fioretto di Filippo Macchi alle Olimpiadi di Parigi 2024, accompagnato da numerose polemiche per l'arbitraggio. La sconfitta in finale contro il campione olimpionico in carica - Cheung Ka Long - è stata dolorosa e fortemente contestata: sul 14-12 l'azzurro per ben due volte ha piazzato la stoccata decisiva, non riconosciuta dall'arbitro.