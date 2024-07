Pronostici e quote della Conference League, l'analisi di Brann-G.A. Eagles

Nessun sussulto al " De Adelaarshorst ", la sfida d'andata tra il Brann e il G.A. Eagles è terminata sul punteggio di 0-0. Nei primi 90 minuti le due squadre hanno calciato in porta complessivamente per 5 volte (3-2 per i norvegesi ) e ben 4 di questi sono stati effettuati nel primo tempo.

Il Brann nelle precedenti 10 gare ufficiali disputate in casa ha fatto registrare la bellezza di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Da segnalare che i norvegesi nelle ultime 8 gare interne non hanno mai subito gol nel primo tempo. Il G.A. Eagles ha regalato il Goal in 4 delle precedenti 5 partite ufficiali disputate in trasferta.

Norvegesi favoriti

Le quote sorridono ai padroni di casa, il segno 1 è in lavagna a circa 1.85 mentre il "2" è proposto mediamente a 3.35. Più Goal che No Goal al triplice fischio dell'arbitro, l'opzione che prevede entrambe le squadre a segno al novantesimo è offerta su Cplay a 1.60, su Goldbet a 1.62 e su Planetwin a 1.57. Interessante l'esito "1 primo tempo o 1 finale" che moltiplica una qualsiasi puntata per 1.70.