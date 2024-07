Preliminari di Europa League, Botev Plovdiv-Panathinaikos: l'analisi del match

Anche la sfida di ritorno si preannuncia molto equilibrata. Il Botev Plovdiv a differenza del Panathinaikos ha già iniziato il campionato e nelle prime due giornate ha prima vinto per 3-1 sul campo del Botev Vratsa e poi ha centrato il pareggio in casa contro la Lokomotiv Plovdiv (2-2).

Occhio al fattore campo

Per le quote il successo del Panathinaikos non sembra in discussione, il "2" è proposto mediamente a 1.60 ma occhio a non sottovalutare l'importanza del fattore campo. La doppia chance 1X è in lavagna su Cplay a 2.15 mentre su Bwin e Snai paga rispettivamente 2.10 e 2.05.

Il Multigol Casa 1-2 moltiplica la posta per 1.70 mentre la "combo" che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 1-3 è offerta mediamente a 2.15.