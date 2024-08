Pronostici HNL, quote e statistiche di Dinamo Zagabria-Istra 1961

In Croazia la stagione calcistica 2024/2025 si apre allo Stadion Maksimir di Zagabria . I campioni in carica della Dinamo si apprestano ad aprire le danze contro l' Istra 1961 .

La squadra allenata da Sergej Jakirovic non perde in casa dal lontano 23 gennaio, i "Purgeri" nelle successive 12 gare disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare la bellezza di 9 vittorie e 3 pareggi. Da segnalare che la Dinamo Zagabria in queste 12 gare è riuscita a mantenere la propria porta inviolata in 7 occasioni.

L'Istra 1961 ha chiuso la stagione precedente con 9 sconfitte in 18 trasferte, la compagine gialloverde con soltanto 18 reti all'attivo è risultata essere la terza squadra con il peggior attacco esterno dello scorso campionato.

Sulla carta non c'è partita

Le quote pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il successo della Dinamo Zagabria paga solamente 1.26 mentre la doppia chance X2 regala un moltiplicatore pari a 3.10. Il divario tra le due squadre sembra essere abbastanza evidente, la "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5 è proposta su Cplay a 1.88, su Goldbet e Snai invece vale 1.90.