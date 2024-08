Supercoppa di Portogallo, pronostico e quote di Sporting-Porto

In Portogallo la prima partita ufficiale della stagione mette in palio la Supercoppa , a contendersela saranno lo Sporting Lisbona e il Porto . C'è aria di rivincita al " Municipal de Aveiro ", il 26 maggio scorso il Porto allenato da Sergio Conceicao (sostituito ora da Vitor Bruno ) soffiò la Taça de Portugal allo Sporting con un gol realizzato nel primo tempo supplementare.

Lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim con 90 punti conquistati in 34 partite ha chiuso la precedente stagione al primo posto. Nel doppio confronto andato in scena in campionato i biancoverdi non hanno mai perso contro il Porto, alla vittoria ottenuta all'andata in casa per 2-0 ha fatto seguito il pareggio esterno per 2-2.

Con l'undici di Lisbona in campo...

Le quote pendono leggermente dalla parte dei campioni in carica di Portogallo, il segno 1 è in lavagna a circa 2.30 mentre il "2" è proposto mediamente a 2.95. Tre delle ultime 4 edizioni della Supercoppa sono terminate con il No Goal al novantesimo, l'unica che ha fatto registrare il Goal è stata quella vinta appunto dallo Sporting nel 2021 contro il Braga. Il Goal di Sporting-Porto è proposto su Cplay a 1.66, su Goldbet a 1.65 e su Planetwin a 1.62. La "combo" 1X+Over 1,5 invece moltiplica una qualsiasi puntata per 1.77.