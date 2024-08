Pronostico Molde-Cercle Bruges, interessante la quota dell'1

Il Molde contende al Cercle Bruges un posto nei playoff di Europa League. I norvegesi hanno mostrato i loro pregi e anche i loro difetti nel turno precedente, superato a spese del Silkeborg: vittoria per 3-1 in Norvegia e ko per 3-2 in Danimarca. Più contenuti gli score del Cercle, che ha avuto la meglio sui modesti scozzesi del Kilmarnock pareggiando 1-1 fuori e vincendo 1-0 in casa. In campionato però i belgi hanno perso entrambi gli incontri disputati.