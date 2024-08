Braga-Servette, il pronostico: 1X2 finale e Under/Over 2,5

Il Servette fa il suo esordio nei preliminari di Europa League contro un avversario tosto come il Braga . I portoghesi, in attesa di debuttare in campionato, non hanno steccato nel turno precedente superato con un complessivo 7-0 ai danni del Maccabi Petach Tikva (Israele).

Comparazione quote: Over 2,5

Gli svizzeri invece hanno nelle gambe quattro partite di campionato, dopo le tre vittorie iniziali è arrivata la prima sconfitta contro il Lugano, 1-3 esterno. In questa prima parte di stagione il Servette ha centrato puntualmente Goal e Over 2,5, in tre occasioni addirittura l'Over 3,5.

Le reti non dovrebbero mancare anche in casa di un Braga che spingerà forte per ipotecare il discorso qualificazione già nel suo stadio.

Uno sguardo dunque alla quota dell'Over 2,5 sulle lavagne di alcuni dei principali operatori. Cplay paga 1.56 almeno tre reti in partita, GoldBet 1.55 mentre Sisal 1.52. Per chi ritiene possibile l'Over 3,5, la quota è pari circa a 2.40.