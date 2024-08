Pronostico Torino-Cosenza, i consigli su cosa giocare

Quanto paga l'1 handicap

Il modo migliore per archiviare come “semplice” incidente di percorso l’1-2 incassato dalla Cremonese lo scorso 27 luglio. La tenuta difensiva va testata in questo impegno ufficiale contro un Cosenza imbattuto da 9 partite consecutive (4 vittorie e 5 pareggi) e sempre a segno da 10.

La squadra di Alvini viene dall’1-1 contro il Trapani e dal successo per 2-0 contro il Foggia. Considerando il Toro nettamente favorito per la vittoria del match è da considerare l’1 handicap (-1) a quota 1.76 su Cplay, 1.75 su GoldBet e Lottomatica.