Pronostico Cagliari-Carresese, le quote del match tra Nicola e Calabro

Il quadro dei trentaduesimi di Coppa Italia si completa con Cagliari-Carrarese , in programma domenica sera alla Unipol Domus, ore 21.15.

Statistiche, quote e pronostico

I sardi di Davide Nicola trovano sulla loro strada l’ambiziosa compagine di Antonio Calabro, neopromossa in Serie B e capace di eliminare il Catania (2-1) nel turno precedente.

Due anche i gol segnati dal Cagliari contro Catanzaro (2-0) e Modena (2-2), in precedenza i rossoblù avevano perso 3-1 contro il Como.

Nel 2024 la Carrarese ha perso solo 3 delle 29 partite disputate ma in lavagna devono inseguire la squadra sarda. Segno 1 a 1.40 per Cplay, Bwin e Snai, la combo 1X+Under 3,5 si gioca a 1.48 su Cplay, a 1.42 su Eurobet e Sisal.

Curiosità, dall’amichevole con il Selargius dello scorso 21 marzo in poi le partite del Cagliari hanno sempre regalato almeno due reti totali. Ovvero, sempre Over 1,5 per i sardi da ben 14 incontri a questa parte.