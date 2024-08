Pronostico Ajax-Panathinaikos, Farioli ritrova l'Over 2,5? Le quote...

Comparazione quote: Over 2,5

Dopo aver perso la prima amichevole stagionale con lo Zwolle (0-1) l'Ajax ha fatto percorso netto: otto vittorie su otto, ben sei delle quali con un gol di scarto (1-0 o 2-1). Insomma, un Ajax più concreto che spettacolare rispetto al passato.

Il Panathinaikos ha battuto il Botev Plovdiv nel turno precedente segnando 6 gol tra andata e ritorno ma è rimasto a secco contro un avversario di livello superiore. Saprà rifarsi alla Johan Cruijff Arena?

I bookie concordano sul fatto che l'Ajax abbia le carte in regola per vincere ancora, il segno 1 vale 1.71 per Cplay e Begamestar mentre è a 1.70 su Snai, Planetwin e Lottomatica. L'Over 2,5 potrebbe tornare di moda in terra olandese ed è proposto da Cplay e Betsson a 1.69, a 1.70 da GoldBet e Planetwin.