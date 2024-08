Pronostico Manchester United-Fulham, quote ok per i Red Devils ma...

La stagione del Manchester United è iniziata con una cocente delusione: ko ai rigori contro i "cugini" del City nel match che assegnava il Community Shield . Ora è tempo di Premier League , tocca proprio ai Red Devils aprire le danze in campionato contro il Fulham all'Old Trafford, campo sbancato lo scorso anno dai londinesi per 2-1. Manchester United-Fulham si gioca venerdì 16 agosto alle ore 21.

Il pronostico: Combo Multigol Casa e Ospite

Ten Hag confermato al timone dei rossi di Manchester a dispetto di un deludente ottavo posto in campionato. Il Fulham parte con l'obiettivo di mettere quanto prima in cassaforte la salvezza, conquistata agevolmente un anno fa. Il club ha puntato forte sul talento di Smith Rowe, a segno sia nell'amichevole persa contro il Siviglia (1-2) che in quella vinta (2-0) contro l'Hoffenheim.

Lo United prima del Community Shield aveva perso le amichevoli giocate contro squadre inglesi: 0-3 col Liverpool e 1-2 con l'Arsenal. Ora si fa sul serio ma sullo United (out l'infortunato Hojlund), pur favorito secondo gli operatori, resta più di un dubbio.

Il segno 1 è offerto generalmente a 1.55: questa l'offerta di Cplay, Snai e Lottomatica a fronte di un segno 2 pagato 5.50 da Sisal, Betflag e GoldBet.

Secondo i bookie molto probabilmente ci sarà almeno un gol per parte (quota 1.50). Per una giocata meno standard è consigliabile la combo "Multigol Casa 1-4+Multigol Ospite 1-2" a 1.80.