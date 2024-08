Pronostico Celta-Alaves, i gol del "Panda" al servizio dei galiziani (favoriti)

Celta favorito, occhio al "Panda"

Per rinforzare il suo attacco il Celta si affida all'attaccante Borja Iglesias, cresciuto calcisticamente in Galizia. Il "Panda" sarà sostenuto dal totem Iago Aspas e proverà a lasciare subito il segnocontro un Alaves che questa estate è sceso in campo contro squadre spagnole (di prima e seconda divisione) con alterne fortune, facendo registrare una prevalenza di Under 2,5.

Il Celta invece si è misurato contro squadre come West Ham e Benfica (2-2 al 90'), l'unico ko è arrivato per mano del Lille: 1-3. Nel match contro l'Alaves stuzzica l'ipotesi del segno 1, offerto a 2.04 da Cplay e Betsson, a 2.01 da Planetwin e a 2.00 da Bwin e Snai.

Debutto con gol per il "Panda" Borja Iglesias? Un sigillo dell'attaccante permetterebbe di triplicare una qualsiasi puntata.