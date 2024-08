Pronostico Empoli-Monza, partita bloccata: segna un sostituto?

Obiettivo: muovere subito la classifica per Empoli e Monza, di fronte sabato sera al Castellani (ore 20.45). Partita che promette equilibrio e, almeno inizialmente, giocata su ritmi bassi. I toscani hanno rotto il ghiaccio in Coppa Italia battendo 4-1 il Catanzaro (1-1 al riposo), turno superato anche dal Monza ma con molti brividi in più visto che il Sudtirol è stato battuto solo ai rigori dopo lo 0-0 dei 90' regolamentari.