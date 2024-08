Pronostico Lazio-Venezia, aria di derby per Di Francesco. Ecco le quote

Lazio-Venezia, gli esiti da giocare

Obiettivo tre punti per i biancocelesti, chiamati a fare valere il loro maggior tasso tecnico contro una squadra che inevitabilmente necessita di tempo per familiarizzare con la nuova categoria. In più, ci sono le assenze a complicare i piani dei lagunari, già estromessi dalla Coppa Italia per mano di una formazione di Serie B: il Brescia, vittorioso per 3-1 al Rigamonti.

La Lazio viene dall'amichevole vinta 1-0 col Cadice grazie alla zuccata vincente di Noslin, pupillo di Baroni. I biancocelesti sono imbattuti da 15 gare di fila, in pratica dal derby del 6 aprile contro la Roma in poi.

Ci sono tutte le premesse per una partenza lanciata da parte dei capitolini, una cui vittoria è offerta a 1.48 da Cplay, a 1.47 da Planetwin e a 1.45 da Snai.

In chiave pronostici piace il No Goal (dopo 6 Goal di fila del Venezia): vale 1.70 per Begamestar e Betsson, 1.73 per Bwin. In seconda battuta occhio all'esito Multigol Casa 2-4.