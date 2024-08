Lecce-Atalanta, pronostico: Gasperini favorito ma quante insidie al Via del Mare

Lecce-Atalanta da combo

Alla Dea non è bastato giocare per circa un’ora ad armi pari (se non meglio) dei Blancos per aggiudicarsi la Supercoppa Europea. Adesso occorre resettare e ripartire visto che il Lecce di Luca Gotti, grazie anche alla freschezza dei suoi nuovi innesti, ha tutta l’intezione di riscattare il doppio ko (con zero gol segnati) rimediato dai bergamaschi nella passata stagione.

I salentini in Coppa Italia hanno piegato con fatica la resistenza del Mantova, decisivo il gol di Krstovic a pochi minuti dalla fine. Secondo i bookmaker l’Atalanta è favorita: segno 2 a 1.88 su Cplay, a 1.85 su Bwin e GoldBet. Gasperini tuttavia sa bene quante insidie possano aggirarsi dalle parti del Via del Mare.

In sede di pronostico si può ipotizzare un match con almeno due reti in abbinamento alla vittoria di una delle due squadre. Tradotto, doppia chance 1/2+Over 1,5 a quota 1.57 su Sisal, a 1.58 su Eurobet e a 1.65 su Cplay.