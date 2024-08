Il pronostico di Juventus-Como, Thiago Motta contro Fabregas

Dulcis in fundo, la Vecchia Signora. Lunedì 19 agosto, alle 20.45, i bianconeri di Thiago Motta debuttano in campionato contro l’ambizioso Como di Fabregas, una matricola che promette di essere “terribile”. Così non è stato in Coppa Italia dove Belotti e compagni sono stati eliminati ai rigori dalla Sampdoria dopo l’1-1 dei regolamentari.