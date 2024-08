Conference League, quote e pronostico di Noah-Ruzomberok

Noah a caccia dell'impresa, eliminare il Ruzomberok per poter partecipare alla prossima Conference League. L'undici armeno si presenta alla sfida con gli slovacchi dopo aver battuto l'AEK per 3-2. Il Ruzomberok, retrocesso in Conference League dopo aver perso contro il Trabzonspor nel secondo turno preliminare di Europa League, si presenta al "Vazgen Sargsyan Republican Stadium" dopo aver eliminato l'Hajduk Split con un complessivo 1-0.