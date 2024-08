Champions League, pronostico Dinamo Zagabria-Qarabag: le quote del match

Due sfide da 90 minuti, più eventuali extratime, per decretare chi approderà alla prossima edizione della Champions League. La Dinamo Zagabria fa il suo esordio nei preliminari contro un Qarabag che nei due turni precedenti ha eliminato prima il Lincoln con un complessivo 7-0 (2-0 in trasferta e 5-0 in casa) e poi in rimonta il Ludogorets (l'undici di Baku dopo aver perso per 2-1 davanti al proprio pubblico è riuscito a vincere per 7-2 in Bulgaria).