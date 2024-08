Champions League, il pronostico di Midtjylland-Slovan Bratislava

Soltanto una squadra tra il Midtjylland e lo Slovan Bratislava avrà l'onore di partecipare alla prossima edizione della Champions League. La compagine danese nel turno precedente ha eliminato il Ferencvaros (l'1-1 in terra ungherese è stato preceduto dal successo per 2-0 alla MCH Arena) mentre l'undici slovacco arriva all'appuntamento dopo aver battuto l'APOEL per 2-0 (2-0 in casa e 0-0 in trasferta).