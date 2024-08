Playoff Conference League, il pronostico di Chelsea-Servette

Passi il primo esame in Premier League , non superato, contro un avversario come il Manchester City . Ora però il Chelsea non può davvero fallire la qualificazione alla Conference League , passando per il playoff . I londinesi ospitano il Servette nella partita d'andata in programma a Londra (giovedì ore 21.00).

Comparazione quote: Over 3,5

Gli svizzeri hanno mancato la qualificazione ai playoff di Europa League, uscendo a testa alta dal doppio confronto con il Braga: 0-0 in Portogallo, ko interno per 2-1. In campionato il Servette segna e incassa con regolarità, in ossequio alla "tradizione elvetica". Il Chelsea può e deve approfittarne per ipotecare la pratica nella partita d'andata.

Il segno 1 mette d'accordo tutti gli operatori: Cplay lo propone a 1.15, Eurobet a 1.14, Sisal, Planetwin e GoldBet a 1.13. Il match dovrebbe regalare molte reti, l'ipotesi che ce ne siano almeno quattro (Over 3,5) vale 1.84 per Cplay e Betsson, 1.83 per Bet365.