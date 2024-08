Pronostico Modena-Bari, una sfida tra deluse

La seconda giornata di Serie B si apre venerdì sera (ore 20.30) con l'anticipo Modena-Bari . Una sfida tra "deluse" visto che entrambe sono state eliminate dalla Coppa Italia (ai calci di rigore) e hanno perso all'esordio in campionato . Canarini ko col Sudtirol , match deciso al 90' dal gol di Rover , pugliesi castigati dalla neopromossa Juve Stabia per 3-1 (unico segno "2" della prima giornata).

Match equilibrato, in parità gli ultimi tre precedenti

Tra amichevoli e prime partite ufficiali il Bari ha messo in fila sei esiti Goal, dimostrando di dover lavorare soprattutto per registrare la difesa. Il Modena ha tenuto testa al Napoli in Coppa Italia e come detto ha rimediato un ko amarissimo a Bolzano, anche in virtù del gol del 2-2 annullato a Palumbo al 95'.

Insomma, cercasi riscatto nel contesto di un match equilibrato: pensare che gli ultimi tre precedenti sono tutti terminati sull'1-1. Uno sguardo alla quota del pareggio, offerto a 3.10 da Cplay, a 2.95 da BetFlag e Lottomatica.

Da valutare l'ipotesi che Modena-Bari possa finire con una o due reti totali. Il Multigol 1-2 vale 1.82 per Cplay e Begamestar, 1.80 invece per Eurobet e Sisal.