Liga, 2ª giornata: quote e pronostico di Siviglia-Villarreal

In vantaggio due volte, due volte rimontate. Esordio in fotocopia nella Liga 2024/25 per Siviglia e Villarreal, reduci da un frizzante 2-2 contro - rispettivamente - Las Palmas e Atletico Madrid. Le due squadre si sfidano venerdì sera (ore 21.30) al Sanchez Pizjuan in un match che promette bene da un punto di vista spettacolare.