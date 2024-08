Dybala versione "3X3" contro l'Empoli. Napoli-Bologna, Conte vuole i tre punti

Solo un pareggio per il Milan di Fonseca al debutto contro il Torino . Il Diavolo sabato 24 agosto (ore 18.30) fa visita al Parma , potendo vantare una striscia di imbattibilità che dura da 10 anni contro i ducali. Inoltre, in 9 degli ultimi 11 incroci tutte e due le squadre hanno trovato la via della rete e ci sono stati almeno tre gol complessivi. Entrambe a segno e almeno tre gol totali è un’ipotesi al 45%.

I possibili protagonisti? Un altro gol di Okafor, annunciato titolare da Fonseca, è dato al 33% ma è inevitabile che con l’assenza di Morata siano ancora maggiori le responsabilità sulle spalle di Rafa Leao. Il “Dieci” portoghese protagonista con “gol o assist” al Tardini è al 57%.

Sponda Parma Pecchia spera in un’altra giornata da Super... Man. Il fantasista rumeno in vetrina con gol o assist è al 36%.

Napoli-Bologna, i possibili protagonisti

Domenica sera al Maradona ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per spingere il Napoli al successo contro il Bologna. Conte ha l’obbligo di voltare pagina dopo la debacle di Verona, Italiano ha racimolato un solo punto contro una solida Udinese.

Gara dalle mille motivazioni per entrambe, lo scorso anno azzurri a secco sia all’andata che al ritorno. Il pronostico strizza l’occhio ai partenopei, un cui successo è dato al 50% con il Bologna che insegue al 23%. Politano (rigorista) a segno in qualsiasi momento del match è un’opzione data al 18%. In attesa di novità dal mercato Conte potrebbe dare ancora fiducia a Simeone, un cui riscatto con gol o assist si attesta sul 40%. Il pericolo numero uno per Buongiorno e compagni si chiama Riccardo Orsolini, proposto marcatore al 18%.

Roma-Empoli, Dybala versione "3X3" con i toscani

Roma-Empoli sarà indiscutibilmente la sua partita. Paulo Dybala da quando veste la maglia giallorossa ha messo insieme 3 gol e 3 assist contro l’Empoli. La Joya che segna o fa assist (per far esplodere l’Olimpico) è al 54%. A Empoli per rilanciarsi. Musica e parole di Solbakken, da poco passato in prestito dalla Roma all’Empoli. Le possibilità di veder esultare il norvegese sono al 21%.

Non è un ex ma è “semplicemente” uno che dopo la traversa colpita alla Unipol Domus vuole festeggiare il primo gol in giallorosso. Dovbyk marcatore è al 45%, si scende al 18% per il totem dei toscani, Caputo.

Inter-Lecce, a San Siro il bilancio è nerazzurro

Un pareggio al debutto con il Genoa, che diventano tre di fila se si sommano quelli di fine campionato 2023/24, quando ormai la seconda stella era virtualmente cucita sul petto. L’Inter deve battere il Lecce, senza se e senza ma. A San Siro il bilancio è tutto nerazzurro: 17 vittorie e una sconfitta contro i salentini. Inoltre i giallorossi hanno segnato appena 5 reti in 18 viaggi al Meazza.

Sull’1 nerazzurro, al 79%, gli esperti SisalTipster hanno pochi dubbi. Il Lecce che non segna al Meazza è al 56%. Il Thuram visto contro il Genoa è una minaccia per la balbettante difesa salentina, tanto che il terzo sigillo del francese è visto al 45%. Percentuale che sale al 53% per veder esultare il capocannoniere dello scorso campionato, Lautaro Martinez. Curiosità: il Toro da 5 stagioni segna alla seconda di campionato.

Toro-Atalanta, fuochi d'artificio

Leggi Torino-Atalanta e pensi subito, o quasi, a lui: Duvan Zapata, l’ex che sa come si fa male alla Dea: in Torino-Atalanta 3-0 dello scorso anno graffiò per ben due volte la sua ex squadra. Il colombiano marcatore è un’ipotesi al 30%. Si preparano i fuochi d’artificio all’Olimpico di Torino: negli ultimi 10 confronti sono stati realizzati 48 gol. Almeno tre reti totali al 46%. Nelle fila dell’Atalanta, a secco l’ultima volta in Serie A il 28 febbraio, si è visto subito un ispirato Retegui, in gol al 33%. Aspettando Bellanova, Zappacosta è un altro ex che proverà a farsi rimpiangere: gol o assist al 14% per l’esterno di Gasperini. Assist che è nelle corde anche di una new entry in casa bergamasca, Lazar Samardzic: probabilità fissate al 18%.