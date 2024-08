Serie A, pronostico Fiorentina-Venezia: le quote del match

Esordio casalingo per la Fiorentina che dopo aver pareggiato per "1-1" a Parma si prepara a ricevere un Venezia reduce dal 3-1 subito sul campo della Lazio. La "Viola" al "Tardini" ha messo in mostra un calcio prettamente offensivo, con il 61% di possesso palla Moise Kean e compagni hanno calciato per ben 6 volte verso lo specchio della porta difesa da Zion Suzuki.