Pronostici Serie A, le quote e le statistiche di Napoli-Bologna

Il Napoli è chiamato a reagire dopo il "3-0" incassato a Verona . La compagine allenata da Antonio Conte riceve un Bologna che ha iniziato il suo campionato pareggiando per 1-1 al " Renato Dall'Ara " contro l' Udinese .

Le statistiche dei partenopei parlano chiaro: al "Maradona" il Napoli non conquista i tre punti dal lontano 3 marzo scorso (2-1 Juventus). La compagine azzurra nelle successive 7 gare ufficiali (coppa italia compresa) ha fatto registrare 5 pareggi e 2 sconfitte.

Partenopei a caccia di riscatto

Le quote dell'incontro pendono leggermente dalla parte del Napoli, il segno 1 è proposto a 1.92 su Cplay mentre su Planetwin e Bet365 paga 1.90. L'ultimo precedente tra le due squadre è terminato 2-0 per il il Bologna, da non escludere il Goal al termine del secondo tempo di gioco.