Serie A, le quote dei posticipi: il pronostico di Cagliari-Como

Cagliari favorito, match da Goal: e occhio ai legni

Le due squadre si sono affrontate anche lo scorso 24 luglio in amichevole, i lariani vinsero 3-1. Chiaro come da Chatillon a Cagliari cambi molto, il Como gioca per muovere la classifica dopo lo 0-3 incassato dalla Juventus.

Buona la prova del Cagliari contro la Roma, un pareggio (0-0) che rispecchia l'equilibrio visto in campo con un legno colpito per parte (Dovbyk e Marin). A proposito di legni, l'ipotesi che in Cagliari-Como venga colpito almeno un palo o traversa è in lavagna a 1.95. In presenza di tiratori come Marin, Strefezza e Verdi potrebbe essere un'opzione vincente.

Ma chi vincerà la sfida secondo i bookmaker? Le quote sorridono ai sardi, Cplay offre il segno 1 a 2.08, Bwin e BetFlag scendono a 2.05. Il 2 del Como viaggia a 3.50 su Cplay, a 3.45 su Snai e a 3.40 su Bet365. Possibile tuttavia che entrambe vadano a segno. L'esito Goal è offerto a 1.70 da Cplay, Betsson e Planetwin.