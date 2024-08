Pronostici Serie B, quote e statistiche di Bari-Sassuolo

Riflettori puntati sul " San Nicola " di Bari per il confronto tra la squadra allenata da Moreno Longo e il Sassuolo di Fabio Grosso . In campo due formazioni che hanno iniziato il campionato in maniera totalmente differente: il Bari , reduce dalle sconfitte con Juve Stabia (3-1) e Modena (2-1), è ancora fermo a quota 0 punti in classifica mentre l'undici neroverde nelle prime due giornate del torneo ha fatto registrare un pareggio con il Catanzaro (1-1) e una vittoria con il Cesena (2-1).

Una doppia possibilità al "San Nicola"

Nella stagione precedente il Bari ha evitato la retrocessione per un soffio, soltanto 41 punti conquistati in 38 partite di cui ben 27 però sono arrivati al "San Nicola" (6 successi, 9 pareggi e 4 sconfitte). Il Sassuolo visto nelle ultime due partite (6 tiri in porta effettuati sia contro il Catanzaro che contro il Cesena) di campionato potrebbe riuscire a centrare il terzo risultato utile consecutivo.

Bari chiamato a non perdere, il segno X (con Goal) non si può escludere al novantesimo. Per correre meno rischi si può provare la multi chance "X o Goal", un esito proposto su Cplay a 1.54 mentre su Goldbet e Lottomatica a 1.47.