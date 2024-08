Serie B, pronostico Cosenza-Spezia: l'analisi del match

Il Cosenza dopo aver perso in extremis sul campo del Mantova (il gol del definitivo 3-2 siglato da Matteo Solini è arrivato al minuto 93) torna a giocare davanti al proprio pubblico. La compagine rossoblù al " San Vito-Luigi Marulla " è reduce dal successo ottenuto contro la Cremonese per 1-0.

Spezia ancora imbattuto in campionato, al "2-2" di Pisa ha fatto seguito il successo interno per 2-1 contro il Frosinone.

Rossoblù a segno contro i liguri? Occhio all'ultimo precedente

Per le quote il confronto tra le due squadre si preannuncia molto equilibrato. Il successo del Cosenza è in lavagna mediamente a 2.75 mentre il "2" moltiplica la posta per 2.60. Il pareggio al triplice fischio dell'arbitro è invece proposto mediamente a 3.25.

L'ultimo precedente tra le due compagini, andato in scena il 5 maggio scorso, è terminato sul punteggio di "2-2". In questo match il Multigol Casa 1-2 è offerto su Cplay a 1.65 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.55.

Il Cosenza con 2 vittorie e 2 pareggi non ha mai perso nelle ultime 4 gare ufficiali disputate in casa, la "combo" 1X+Multigol 1-4 paga circa 1.84.