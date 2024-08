Pronostico Arsenal-Brighton: Arteta per confermarsi, i "Gabbiani" per volare

In attesa di essere anche devastante l'Arsenal si gode 6 punti in classifica frutto di un doppio 2-0 (castigati Wolves prima, Aston Villa poi). Il Brighton ha lo stesso bottino, costruito però in maniera differente: 3-0 senza storia all'Everton, poi un 2-1 (da far impazzire i tifosi) al Manchester United di Zirkzee: gol vittoria al 95' di Joao Pedro.