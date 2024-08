Serie A, pronostico e statistiche di Bologna-Empoli

Bologna chiamato al riscatto dopo un inizio di stagione a dir poco deludente. Un solo punto conquistato dalla squadra di Vincenzo Italiano , all'1-1 ottenuto in casa contro l' Udinese ha fatto seguito il 3-0 subito al " Maradona " di Napoli (nel campionato precedente, 11 maggio scorso, i felsinei riuscirono ad imporsi per 2-0 davanti al pubblico partenopeo).

Dopo aver chiuso l'ultimo campionato al quinto posto i rossoblù proveranno a centrare la prima vittoria stagionale contro un Empoli che vanta già 4 punti in classifica. Toscani che la scorsa settimana hanno sorpreso un po' tutti centrando un importante successo sul campo della Roma.

Felsinei favoriti, ecco quanto paga il "2-0"

Per i principali bookmakers non sembrano esserci dubbi su chi riuscirà a conquistare i tre punti al termine dei 90 minuti di gioco. Cplay propone il segno 1 a 1.64 mentre su Planetwin e Bwin vale 1.63.

Per le quote il match è da No Goal, esito uscito in 4 degli ultimi 5 precedenti disputati al Dall'Ara e proposto mediamente a 1.66. Negli ultimi 7 Bologna-Empoli non è mai uscito il "2-0". Un tale risultato esatto moltiplica una qualsiasi puntata per 7 volte.