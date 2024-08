Serie A, pronostico e statistiche di Fiorentina-Monza

Con la vittoria ottenuta ai calci di rigore contro il Puskas Academy la Fiorentina di Raffaele Palladino ha superato il preliminare di Conference League. La "Viola" ora si prepara a ricevere un Monza che nelle prime due giornate di campionato non ha mai trovato la via del gol, i brianzoli con 0 reti all'attivo e soltanto 1 al passivo hanno prima pareggiato ad Empoli per 0-0 e poi hanno perso in casa contro il Genoa per 1-0.