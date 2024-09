Serie B brasiliana, pronostico Guarani-Coritiba: l'analisi del match

Riflettori puntati sullo stadio “Brinco de Ouro” di Campinas per la sfida tra il Guarani e il Coritiba . Dopo le prime 23 giornate la classifica del campionato cadetto brasiliano vede i padroni di casa posizionati all’ultimo posto con 18 punti: la compagine biancoverde in casa conta complessivamente 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte mentre in trasferta ha raccolto soltanto 5 punti in 10 partite (1 successo, 2 pareggi e 7 ko).

Poche reti in vista

Il Coritiba ha all’attivo 8 sconfitte in campionato di cui ben 6 sono arrivate in trasferta. La “Verdao” fuori casa segna molto poco, con 5 reti realizzate in 11 gare ha fatto registrare 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Le quote sorridono ad un Guarani reduce da 3 risultati utili consecutivi in casa (2 vittorie e 1 pareggio con 4 gol fatti e soltanto 1 subito).

Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.40 mentre il “2” al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per 3.05. Capitolo Under/Over 2,5: con il Coritiba impegnato in trasferta ben 9 match su 11 sono terminati con al massimo due reti al novantesimo mentre l’Under 1,5 ha risposto presente in 6 occasioni. La possibilità che Guarani-Coritiba veda protagonista l'Under 2,5 è proposta su Cplay a 1.44, su Goldbet a 1.40 e su Planetwin a 1.42. Interessante la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-2, un esito proposto dai principali bookmaker a 2.25.